Ao menos 92 mortos em bombardeios israelenses na cidade síria de Palmyra, segundo novo balanço

O número de mortos nos bombardeios israelenses de quarta-feira contra grupos pró-Irã na cidade de Palmyra, no centro da Síria, aumentou para 92, segundo novos números apresentados nesta sexta-feira (22) por uma ONG.

O balanço é de 92 mortos, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes na Síria.

Entre as vítimas estão "61 combatentes sírios pró-iranianos", incluindo 11 que trabalharam para o movimento libanês Hezbollah, "27 estrangeiros, a maioria deles do grupo Al Nujaba, e quatro do Hezbollah", disse a agência.