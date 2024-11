Bombardeios israelenses em Gaza; novas reações à ordem do TPI para prender Netanyahu

Qualquer um dos 124 Estados-membros do tribunal, inclusive a Hungria, seria teoricamente obrigado a prender os três responsáveis caso eles entrassem no seu território.

- "Morte política" de Israel -

O Irã viu na decisão do TPI "a morte política do regime sionista", enquanto a China apelou ao tribunal para adotar uma "posição objetiva e justa".

O Hamas, por sua vez, comemorou um "importante passo em direção à justiça", mas não mencionou o mandado de prisão contra o chefe do braço armado do movimento. Segundo Israel, Mohammed Deif, considerado um dos mentores do ataque de 7 de outubro, foi morto em um ataque em julho em Gaza, embora o Hamas não tenha confirmado a sua morte.

Paralelamente à guerra em Gaza, Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah entraram em guerra aberta no final de setembro no Líbano, quase um ano depois de a milícia xiita ter aberto uma frente contra Israel em apoio ao seu aliado Hamas.

Os bombardeios israelenses deixaram 52 mortos na quinta-feira no leste e no sul do Líbano, redutos do Hezbollah, segundo o Ministério da Saúde libanês.