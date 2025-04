Perda de bens em delação antes do trânsito em julgado? A Carta vale ou não?

Mendes destaca "a impossibilidade do estabelecimento da obrigação da apresentação de um 'termo de renúncia' de bens imposto pelo MPF para fins de viabilização da execução antecipada das penas." E acrescenta: "As amarras estabelecidas pelo princípio da legalidade também afastam, a meu ver, o fundamento estabelecido na decisão recorrida, no ponto em que pretende fazer prevalecer aquilo que foi acordado em detrimento do que se encontra legislado, com a invocação às bases objetivas do negócio jurídico e à inexistência de termo aditivo."

Afrima ainda o ministro:

"entendo que a cláusula que estabelece a execução imediata das sanções de perda de bens também viola os limites estabelecidos pelos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, LIV e LVII, da CF/88), bem como as disposições da Lei 12.850/2013, as quais exigem a instauração de um processo, a produção de provas externas e autônomas de corroboração e a condenação definitiva dos colaboradores, com a avaliação da validade, da eficácia e da aplicação dos benefícios pactuados nos acordos em sede de sentença, nos termos da norma prevista pelo art. 4º, §7-A, da Lei 12.850/2014, antes que se possa exigir o efetivo cumprimento das sanções pactuadas."

"Tá com peninha dos caras da Odebrecht?" Não os conheço. Tenho zelo pelo devido processo legal. Ocorre que aqueles eram tempos bárbaros, e tudo o que a Lava Jato dizia virava palavra revelada, inclusive na imprensa.

"E por que não pede agora isso tudo em relação a Bolsonaro e aos golpistas?" Quem disse que não? Não só peço como defendo. Eu realmente não acredito — no que respeita à minha convicção, crença pessoal, "achômetro" — que Mauro Cid tenha fraudado o cartão de vacinas do então presidente e de sua filha sem a anuência do chefe. Mas aplaudi a decisão de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que recomendou o arquivamento do inquérito no que respeita ao dito "Mito" porque, segundo disse, não há prova autônoma (citada acima por Mendes), só a delação. Ocorre que essa restrição foi parar na Lei 12.850 só em 2019.

HOMOLOGAÇÃO COM RESTRIÇÃO

De fato, a ministro Cármen Lúcia homologou os 77 acordos de delação da Odebrecht em 2017 -- não entro em minudências agora, mas destaco que me opus então. Mendes não opõe restrição nenhuma à decisão da então presidente da Corte. Escreve:

"No que se refere aos questionamentos sobre a própria voluntariedade do acordo, cumpre registrar que não há qualquer tipo de mácula ou juízo de valor no que se refere à decisão de homologação proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia no início do ano de 2017, na condição de Presidente desta Corte e em substituição ao saudoso Ministro Teori, uma vez que a decisão homologatória foi proferida de forma técnica e absolutamente adequada aos fatos e ao contexto existente naquele momento.

Aliás, entendo ser inclusive salutar a ressalva estabelecida pela eminente Ministra na decisão de homologação, quando estabelece a impossibilidade de imposição forçada do cumprimento antecipado das sanções acordadas entre as partes, por representar a violação a um direito dos colaboradores, de forma semelhante ao que tenho defendido até o presente momento."

Destaque-se, ademais, que, naquela homologação, Cármen escreveu:

"O cumprimento antecipado do acordado, conquanto possa se mostrar mais conveniente ao colaborador, evidentemente não vincula o juiz sentenciante nem obstará o exame judicial no devido tempo".