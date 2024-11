Campeonato Italiano volta com 'Top 6' separado por 2 pontos

Depois da pausa da data Fifa, o Campeonato Italiano volta para sua 13ª rodada neste sábado (23), com os seis primeiros colocados separados por apenas dois pontos.

O Napoli continua líder, mas depois de dois jogos sem vencer (um empate e uma derrota) viu sua vantagem diminuir. O time do técnico Antonio Conte, com 26 pontos, tem cinco perseguidores prontos para aproveitar o menor tropeço.

Atalanta (2ª), Fiorentina (3ª), Inter de Milão (4ª) e Lazio (5ª), com 25 pontos, e a Juventus (6ª), com 24, aparecem no retrovisor dos napolitanos.