Presidente do União diz que 'vai resolver' crise sobre disputa ao Planalto

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse à coluna que, "quando chegar ao Brasil, vai resolver isso" ao comentar sobre o racha no partido em torno de uma candidatura própria à Presidência da República em 2026.

Rueda estava num voo vindo de Londres para o Brasil quando conversou rapidamente com a coluna.

Em entrevista à coluna, o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA), disse que há maioria na sigla para apoiar a reeleição de Lula e que o partido precisa decidir até fevereiro se irá manter os cargos no governo ou lançar um nome próprio ao Palácio do Planalto. Segundo ele, seria "traição" a Lula construir uma candidatura de oposição "por dentro do governo".