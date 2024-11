De Zerbi diz que fica no Olympique de Marselha: 'Não saí da Ucrânia quando Putin bombardeou'

O técnico italiano Roberto De Zerbi afirmou nesta sexta-feira (22) que não deixará o Olympique de Marselha e lembrou que continuou na Ucrânia "quando Putin bombardeou Kiev", na época em que e ele dirigia o Shakhtar Donetsk.

Depois da derrota por 3 a 1 em casa para o Auxerre na última rodada do Campeonato Francês, há duas semanas, De Zerbi concedeu uma entrevista coletiva com palavras que foram interpretadas como uma despedida do clube.

"Se eu sou o problema, estou disposto a ir embora. Deixo o dinheiro e devolvo o meu contrato", afirmou na ocasião.