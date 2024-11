Wall Street fecha em alta com Dow Jones atingindo novo recorde

Os principais índices de Wall Street se mantiveram em zonas de recordes desde as eleições presidenciais nos Estados Unidos, com os investidores apostando que o programa de cortes das taxas e redução de regulações de Donald Trump irá trazer mais benefícios à economia que os prejuízos de uma alta de tarifas prometida pelo presidente eleito.

As altas, que durante o ano se concentravam no setor tecnológico, agora se estenderam a outras áreas.

Os analistas lembraram, além disso, que o fim do ano é, geralmente, bom para o mercado de ações.

A alta do Dow Jones foi liderada pela Boeing, que subiu 4,1%, enquanto a gigante dos semicondutores Nvidia foi um dos grandes perdedores do dia, com uma queda de 3,2%.

jmb/jgc/mr/dga/am

© Agence France-Presse