Segundo suspeito de envolvimento na morte de delator do PCC é identificado

Gritzbach foi baleado por dois homens armados em frente ao terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Ele estava acompanhado de sua namorada e policiais militares que faziam a sua escolta quando foi atingido pelos disparos.

Segundo a Polícia Civil, o ataque teve a participação de Kauê do Amaral Coelho, 29. Ele é acusado de ter atuado como olheiro e informado, do saguão do aeroporto, a saída de Gritzbach do terminal 2. Em seguida, um Gol preto se aproximou e dois homens desceram.

A vítima foi atingida por 10 tiros de fuzil. O automóvel deixou o local com o motorista e os atiradores. O carro foi abandonado a seis quilômetros do aeroporto, onde também foram deixadas as armas que teriam sido usadas no crime.