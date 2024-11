Sobe para 6 número de turistas mortos após tomarem bebida adulterada em Laos

A cidade era conhecida pelo mau comportamento dos jovens turistas nas festas organizadas na floresta. Mas recuperou recentemente a sua reputação como destino de ecoturismo.

"O trágico falecimento de Holly Bowles será sentido por todos os australianos", escreveu a ministra das Relações Exteriores australiana, Penny Wong, em um comunicado.

"Ontem mesmo, Holly perdeu sua melhor amiga, Bianca Jones", acrescentou.

Bowles foi internada em um hospital em Bangcoc, país vizinho ao Laos.

Segundo a imprensa australiana, as duas amigas de 19 anos adoeceram durante a estadia no hostel Nana, em Vang Vieng. As jovens tomaram um drink no bar do estabelecimento antes de partir, informou o Sydney Morning Herald.

A equipe do hostel as levou ao hospital no dia 13 de novembro.