Trump escolhe gestor de fundos Scott Bessent como secretário do Tesouro

"Ele vai me ajudar a inaugurar uma nova Era de Ouro para os Estados Unidos, na medida em que fortalecemos nossa posição como a principal economia do mundo", afirmou o presidente eleito, acrescentando que Bessent também ajudaria a "revigorar o setor privado e a conter o caminho insustentável da dívida federal".

A indicação do investidor -- que atuou recentemente como assessor econômico de Trump -- o colocaria em um cargo-chave para a execução do plano econômico do presidente eleito, desde a aprovação de cortes de impostos no Congresso até a gestão das relações com países como a China.

O cargo tem influência tanto sobre a política doméstica quanto a externa, mas sua escolha ainda precisa ser ratificada pelo Senado.

Com Trump prometendo tarifas abrangentes sobre aliados e adversários, todos os olhos estarão voltados para como seu novo secretário do Tesouro vai equilibrar o apoio a esses esforços e as tensões comerciais crescentes que podem abalar a economia global.

O Tesouro americano tem como atribuição supervisionar uma série de departamentos, que vão desde as finanças federais até a supervisão bancária. A pasta também supervisiona as sanções dos Estados Unidos.

Em tempos recentes, Bessent defendeu uma reforma tributária e a desregulação da economia para estimular o crescimento.