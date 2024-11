Os principais acordos da COP29 em Baku

Além disso, será criado um roteiro na preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém do Pará em novembro do próximo ano, sobre como multiplicar o financiamento climático. Entre outras coisas, isso lhes dará uma nova oportunidade de arrecadar mais dinheiro na forma de doações, enquanto atualmente 69% do financiamento climático é feito por meio de empréstimos.

- Nenhuma menção explícita à eliminação gradual da energia fóssil

O apelo para uma "transição" para sair dos combustíveis fósseis, o principal feito da COP28 em Dubai, não aparece explicitamente nos principais textos finais da COP29.

Ele só aparece implicitamente quando é lembrada a existência do acordo adotado no ano passado.

Mas o texto, que deveria reforçar sua implementação, não foi adotado no final da COP29, após uma longa batalha que o esvaziou parcialmente de conteúdo.

Uma das prioridades da UE era obter o monitoramento anual dos esforços para se afastar do petróleo, do gás e do carvão. A Arábia Saudita se opôs a isso e, no final, conseguiu o que queria.