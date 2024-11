Não podemos normalizar participação do Exército na política, diz professora

A participação do Exército na política não pode ser normalizada, destacou Tathiana Chicarino, professora da Fespsp (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), no UOL News deste domingo (24).

Por que os militares não têm que estar na política? A política e a democracia são algo que inventamos enquanto sociedade para que a gente pudesse lidar com os nossos conflitos, com as nossas diferenças, porque nós somos diferentes.