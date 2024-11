CCJ da Câmara pode votar PEC do Aborto e pacote anti-MST nesta semana; veja

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados pode votar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) contra o aborto e outros projetos de lei contra o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) nesta terça-feira (26).

A PEC pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil enquanto as propostas anti-MST endurecem penas para invasores de terra. Essas proposições são promovidas pela presidente da CCJ, deputada Caroline de Toni (PL-SC), que já aprovou, durante este ano no comando do colegiado, o pacote anti- STF (Supremo Tribunal Federal), que visa limitar os poderes da Corte.

Faltando poucas semanas para o fim do mandato dela no comando da CCJ, a deputada ainda pretende aprovar maior parte dessas propostas da agenda conservadora. O colegiado não conseguiu avançar na última terça-feira, 19, em razão do último feriado na quarta-feira, 20.