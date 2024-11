Claudio Orrego, próximo de Boric, reeleito governador de Santiago no 2º turno

Claudio Orrego, candidato independente apoiado pela esquerda, foi reeleito neste domingo (24) na província de Santiago com 55,02% dos votos no segundo turno das eleições locais no Chile, nas quais a coalizão do presidente Gabriel Boric venceu 10 das 16 posições em disputa.

O atual governador, que concorreu como candidato independente com o apoio dos partidos de esquerda, disputou o cargo contra o candidato da oposição de direita, Francisco Orrego, que obteve 44,98%, com 99,27% dos votos apurados, segundo a uma contagem rápida do Serviço Eleitoral (Servel).

Os dois candidatos são advogados e compartilham sobrenome, mas não possuem vínculo familiar.