Irã manterá diálogos sobre seu programa nuclear com França, Alemanha e Reino Unido

- "Dúvidas e ambiguidades" -

O Irã defende o direito a desenvolver a energia nuclear com fins civis, mas nega taxativamente que queira obter a arma atômica.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, um dirigente de viés progressista defensor do diálogo com o Ocidente, e que chegou ao poder em julho, afirma que quer eliminar as "dúvidas e ambiguidades" sobre o programa nuclear do seu país.

Em 2015, o Irã e as potências mundiais assinaram um acordo que previa um alívio nas sanções internacionais contra Teerã em troca de garantias de que não irá desenvolver uma arma nuclear.

Mas os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo em 2018, durante a presidência de Donald Trump.

O Reino Unido confirmou que ocorrerá uma reunião entre o Irã e os três países europeus.