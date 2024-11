Líbano suspende aulas em Beirute na segunda-feira devido à guerra

Israel e o movimento islamista Hezbollah estão em guerra aberta desde o final de setembro, quando o exército israelense lançou uma campanha de bombardeios no Líbano e operações terrestres no sul do país, após quase um ano de hostilidades transfronteiriças.

O Ministério da Saúde libanês estima que pelo menos 3.754 pessoas morreram no país desde outubro de 2023, a maioria delas desde setembro deste ano.

