Guerra cultural bolsonarista extrapola polarização, destaca professor

"Então, isso é bem importante, porque um dos efeitos nem sempre destacados do bolsonarismo na vida política brasileira foi a destruição da direita. Destruição, entusiasmo e passar do ponto. Foi a redução da direita a um quase nada. Quem mais sofreu com o bolsonarismo no Brasil não foi a esquerda. O PT voltou ao poder. Quem mais sofreu com o bolsonarismo no país foi o campo político da direita e o campo político do centro."

João Cezar de Castro Rocha, professor da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Também ao UOL News deste domingo, a professor Tathiana Chicarino alertou que o Exército não pode em hipótese alguma participar da política e nós não podemos mais normalizar essa situação.