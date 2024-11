Título da Copa Davis completa 2024 perfeito para o tênis italiano

Na fase final da Davis, foram quatro vitórias em quatro jogos (um deles em duplas), também sem conceder sets, e com a certeza de que o nível e a regularidade que consegue imprimir em seu jogo são incomparáveis no circuito.

"É como tentar resolver um quebra-cabeça que poucas pessoas conseguiram. Sua velocidade nos golpes e consistência fazem com que ele não perca a concentração durante todo o jogo", definiu o australiano Alex de Minaur, que no sábado sofreu sua nona derrota em nove confrontos com o italiano.

Sinner teve mais trabalho do que o esperado contra Griekspoor, que fez jogo duro no primeiro set, mas sucumbiu no segundo. O italiano selou a vitória com parciais de 7-6 (7-2) e 6-2, em uma hora e 31 minutos.

O holandês, aplicado e dinâmico nas trocas de bola no início do duelo, resistiu bem ao desafio de enfrentar o número 1 do mundo e inclusive teve dois break points no primeiro set, os quais não aproveitou. A decisão só saiu no tie break, no qual Sinner cedeu apenas dois pontos.

A segunda parcial foi mais favorável ao italiano, que enfim teve sua primeira chance de quebra e não desperdiçou, embora Griekspoor tenha dado o troco imediatamente (2-2).

Mas o holandês definitivamente desmoronou. Alternava golpes de gênio com erros bobos que o levaram a ter o serviço quebrado mais uma vez.