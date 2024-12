Passageiro do avião da Embraer que caiu diz que houve ao menos um estrondo alto antes da queda

"Era como se estivesse bêbado - não era mais o mesmo avião", afirmou ele.

O jato de passageiros Embraer havia voado de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, na região da Chechênia, no sul da Rússia, antes de se desviar centenas de quilômetros pelo Mar Cáspio.

O avião caiu na margem oposta do Mar Cáspio após o que o órgão de vigilância da aviação russa disse ter sido uma emergência que pode ter sido causada por um ataque de pássaros.

Após o tumulto do pouso forçado, houve silêncio antes de começarem os gemidos dos feridos, disse Rakhimov.

Questionado sobre os relatos de que as defesas aéreas russas teriam derrubado a aeronave por engano, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que não tinha nada a acrescentar e que não queria fazer nenhuma avaliação até que a investigação oficial apresentasse suas conclusões.

A Rosaviatsia, órgão de fiscalização da aviação russa, disse que o capitão do avião recebeu a oferta de outros aeroportos para aterrissar, mas escolheu Aktau, no Cazaquistão. O órgão afirmou que forneceria apoio abrangente às investigações do Cazaquistão e do Azerbaijão sobre o acidente.