Interior restaurado da catedral de Notre-Dame será mostrado na TV francesa na sexta-feira

As imagens foram compartilhadas pelo bilionário Elon Musk, proprietário do X e próximo ao presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump.

A cerimônia de reinauguração da catedral ocorrerá no sábado, 7 de dezembro, à tarde. O presidente francês fará um discurso no átrio do templo antes de participar de uma cerimônia litúrgica que contará com a presença de convidados internacionais, incluindo chefes de Estado e de governo.

A missa inaugural para a consagração do novo altar será celebrada na manhã de domingo, 8 de dezembro.

