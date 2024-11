Presidente eleito do Uruguai visita seu mentor Mujica após vitória

"O que esses veteranos fizeram foi muito importante para mim", afirmou Orsi após o encontro na chácara onde o casal vive, nos arredores de Montevidéu.

Analistas consideram Mujica como o "principal estrategista" da campanha de Orsi, um professor de história de 57 anos que governou por uma década Canelones, o segundo departamento mais populoso do país, com 3,4 milhões de habitantes.

"Meu reconhecimento a Pepe e Lucía", disse no domingo Orsi, que venceu o candidato governista Álvaro Delgado por cerca de 95 mil votos.

O presidente eleito contou que a conversa com Mujica foi um momento de "balanço" e "perspectiva". Segundo Orsi, Mujica "jamais" aponta quem deve compor seu gabinete, embora sugira nomes. "Ele me diz que eu serei o presidente e eu preciso tomar as decisões", afirmou.

O Movimento de Participação Popular, principal setor da Frente Ampla e no qual Orsi milita desde jovem, compartilhou imagens da visita em sua conta na rede social X.

