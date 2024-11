Rede Macy's revela que funcionário ocultou US$ 154 milhões em despesas

A Macy's afirmou que não há evidências de que os registros incorretos tenham impactado os pagamentos a fornecedores ou o caixa da empresa e que o funcionário responsável já não faz parte da empresa.

"A investigação não identificou a participação de nenhum outro funcionário" nas falhas contábeis, declarou a empresa, acrescentando que "a companhia está adiando a publicação de seus resultados" até que "a investigação independente seja concluída".

A Macy's não respondeu imediatamente aos questionamentos da AFP sobre o caso.

A rede, que fechou centenas de lojas nos últimos anos devido a mudanças no comportamento dos consumidores, informou que as vendas gerais diminuíram 2,4%, atingindo US$ 4,7 bilhões (R$ 27,2 bilhões) no terceiro trimestre, segundo dados preliminares.

jmb/bfm/llu/nn/am/mvv

© Agence France-Presse