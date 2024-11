STF absorve legado do mensalão e deve julgar Bolsonaro sem travar plenário

Comparar o processo do mensalão com o indiciamento de Jair Bolsonaro, ex-autoridades e militares por tentativa de golpe é tentador. As coincidências são muitas, a começar pelos números: no processo do mensalão, foram 37 réus, o mesmo número de alvos do relatório que a Polícia Federal encaminhou para o STF (Supremo Tribunal Federal) na última quinta-feira (22).

Outro ponto de convergência é a atuação orquestrada do entorno de um presidente em exercício para o cometimento de crimes graves. No caso do mensalão, foram condenados assessores importantes de Luiz Inácio Lula da Silva por crimes cometidos no primeiro mandato do petista no Palácio do Planalto. Dos 37 réus, 25 foram sentenciados em 2012 pelo STF.

Na alta cúpula do Judiciário, a expectativa é que a maioria dos indiciados pela PF por tentativa de golpe acabe condenada pelo tribunal.