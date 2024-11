Trump promete tarifa adicional de 10% sobre importações da China por causa do tráfico de drogas

O presidente eleito Donald Trump declarou, nesta segunda-feira (25), que pretende adicionar uma tarifa de 10% sobre a China devido à suposta falta de ação do país em relação ao tráfico de drogas para os Estados Unidos.

"As drogas estão entrando no nosso país, principalmente através do México, em níveis nunca antes vistos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Até que isso pare, cobraremos da China uma tarifa adicional de 10%, além de quaisquer tarifas já existentes, sobre todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América."

mdz-erl/dga/am