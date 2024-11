Bolsonaro reitera que estado de sítio foi analisado e rejeita tentativa de golpe

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta segunda-feira que a decretação de um estado de sítio foi analisada após as eleições de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, mas rejeitou que tenha havido uma tentativa de golpe de Estado.

"Golpe de Estado é uma coisa séria... Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com general da reserva e mais meia dúzia de oficiais", disse Bolsonaro a jornalistas no aeroporto de Brasília.

"Da minha parte nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe para mim, (eu) ia falar, 'tá, tudo bem, e o 'after day'? E o dia seguinte, como é que fica? Como fica o mundo perante a nós?'", afirmou, acrescentando que a palavra "golpe" nunca esteve em seu vocabulário.