Julgamento contra parentes e amigos de Pogba por extorsão começa em Paris

Para além desse episódio, Paul Pogba também afirmou que sofreu pressão desses amigos no centro de treinamentos dos 'Bleus', em Manchester e na Itália.

O jogador também teve que pagar uma fatura de 57.227 euros (348 mil reais na cotação atual), que eles gastaram na loja da Adidas da Champs Elysées de Paris.

Contactado pela AFP, o advogado do campeão do mundo de 2018, Pierre-Jean Douvier, não quis fazer comentários antes do início do julgamento.

- "Relacionamento entre irmãos".

Essas pessoas negam as acusações. "Era uma relação de amizade (...) e, além disso, Paul Pogba talvez estivesse lhes dando benefícios", de acordo com Karim Morand-Lahouazi, advogado de um dos cinco amigos.

Todos eles afirmam que também foram vítimas de violência e pressão por parte dos homens encapuzados, que nunca foram identificados.