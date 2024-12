Montenegro extraditará empresário sul-coreano de criptomoedas Do Kwon para os EUA, segundo autoridades

O empresário estava foragido há meses, tendo deixado a Coreia do Sul e depois Singapura antes da falência de sua empresa em 2022.

Tanto Seul quanto Washington exigiram sua extradição por seu suposto envolvimento em uma fraude ligada à falência de sua empresa, que eliminou cerca de US$ 40 bilhões (cerca de 245 bilhões de reais na cotação atual) e abalou os mercados globais de criptomoedas.

Depois de uma série de decisões do judiciário montenegrino, o Tribunal Constitucional do país, na terça-feira, levantou o último obstáculo.

O tribunal anunciou que estava rejeitando o recurso do advogado de Do Kwon que contestava a decisão da Suprema Corte de setembro de que as condições para a extradição do empresário para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos foram cumpridas.

Do Kwon havia sido preso junto com seu diretor financeiro, que foi extraditado para a Coreia do Sul em fevereiro.

Os dois homens também tinham passaportes belgas com nomes diferentes em suas bagagens, de acordo com um tribunal local.