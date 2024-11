Trump irrita México e Canadá com ameaça de tarifas de 25%

"Essa tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os migrantes ilegais parem essa invasão ao nosso país", escreveu o bilionário, que promete manter uma relação tensa com Sheinbaum.

- "Problema de consumo" -

Na carta, ela atribui a "epidemia" de fentanil nos Estados Unidos a "um problema de consumo e de saúde pública" e assegura que o México intervém "por razões humanitárias".

Uma afirmação que vai incomodar o presidente eleito, que atribui as dezenas de milhares de mortos por overdose deste opioide sintético em seu país aos cartéis de drogas mexicanos.

A mandatária mexicana aproveita a carta para abordar outro tema de discórdia.

"70% das armas ilegais apreendidas de criminosos no México vêm do seu país. As armas não são produzidas por nós, as drogas sintéticas não são consumidas por nós. As vítimas da criminalidade para atender à demanda de drogas em seu país, infelizmente, são nós quem colocamos", destaca.