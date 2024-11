Governo anuncia corte de R$ 70 bilhões em gastos públicos

As dúvidas dos investidores sobre a capacidade do Brasil de cumprir com seus compromissos fiscais pesaram ao longo de todo o ano sobre a economia do país, que, no entanto, apresentou resultados satisfatórios em algumas variáveis, como emprego, consumo e produção industrial.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto (PIB) brasileiro crescerá 3% em 2024, acima da média de 2,1% prevista para a América Latina e o Caribe.

Parte do pacote fiscal precisará da aprovação do Congresso.

O anúncio de Haddad foi feito um mês depois do previsto inicialmente, o que, nas últimas semanas, provocou uma pressão de valorização do dólar em relação ao real.

A moeda americana alcançou nesta quarta-feira seu valor mais alto da história (5,91 reais), em termos nominais, ou seja, sem considerar a inflação.

O dólar atingiu seu recorde após a divulgação de que, paralelamente ao pacote de cortes, o governo favorecerá com uma redução de impostos os cidadãos de renda média, como compensação para suavizar o impacto social do ajuste.