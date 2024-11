Inflação nos EUA sobe em outubro para 2,3% em 12 meses, segundo o índice PCE

A inflação nos Estados Unidos subiu em outubro, para 2,3% em 12 meses face a 2,1% em setembro, em linha com o que o mercado esperava, segundo o índice PCE publicado nesta quarta-feira (27) pelo Departamento de Comércio.

Esta medida, preferida pelo Federal Reserve, é fundamental para as decisões de política monetária do banco central. Na medição mês a mês, a inflação permaneceu em 0,2%, também em linha com as previsões do mercado.

A renda familiar americana aumentou mais que em setembro, 0,6% ante 0,3% no mês anterior. Por outro lado, as despesas cresceram menos em outubro (0,4%) do que em setembro (0,6%).