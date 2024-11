Como a China supostamente contribui para a crise mortal do fentanil

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre as importações chinesas em resposta ao suposto papel de Pequim na epidemia mortal de fentanil que afeta a sociedade americana.

Há muitos anos, Washington acusa Pequim de fazer vista grossa ao tráfico dos opioides, que, segundo as autoridades americanas, causaram cerca de 70.000 mortes no ano passado. A China nega as acusações.

O que é o fentanil e de onde vem?

Os Estados Unidos enfrentam uma epidemia de mortes por overdose causadas pelo fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e muito mais fácil e barato de produzir.