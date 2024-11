Exército israelense anuncia bombardeios contra Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense realizou bombardeios contra o Hezbollah no sul do Líbano neste sábado (30), após detectar atividade "que representava uma ameaça", três dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Em comunicado, as forças armadas israelenses listam quatro incidentes, incluindo um bombardeio da força aérea israelense contra "terroristas do Hezbollah identificados se aproximando de estruturas do Hezbollah no sul do Líbano".

Em outro, os militares indicaram que sua aviação atingiu "uma instalação do Hezbollah com lança-foguetes".