Botafogo comemora título da Libertadores com milhares de torcedores no Rio

O elenco do Botafogo comemorou neste domingo (1º) pelas ruas do Rio de Janeiro o título da Copa Libertadores, conquistado com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 na final disputada um dia antes, em Buenos Aires.

A delegação alvinegra aterrissou às 16h13 (horário de Brasília) no aeroporto internacional do Rio e se dirigiu à sede de General Severiano, na zona sul da cidade.

Depois da chegada da equipe, o proprietário da SAF do Botafogo, o americano John Textor, mostrou pela janela do avião uma bandeira do Botafogo, repetindo o gesto do ex-atacante Túlio em 1995, após a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, último título importante do 'Glorioso'.