Guerras e tensões regionais impulsionam a venda mundial de armas, diz estudo

As vendas dos principais fornecedores de armas do mundo foram impulsionadas em 2023 pelas guerras na Ucrânia e em Gaza, além das tensões na Ásia, enquanto fabricantes sediados na Rússia e no Oriente Médio registraram aumentos expressivos, revelou um estudo.

As vendas de armas e serviços para uso militar das 100 maiores empresas do setor armamentista global cresceram 4,2% em 2023, totalizando US$ 632 bilhões (R$ 3,82 trilhões), segundo um relatório publicado neste domingo (1º) pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI).

Os lucros da indústria de defesa haviam caído em 2022 devido à incapacidade dos fabricantes de atender à demanda, mas muitas empresas conseguiram intensificar sua produção em 2023, conforme apontaram os autores do estudo.