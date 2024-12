Socialite sofreu acidente antes de ex se apresentar como herdeiro, diz TV

O MP-RJ, que denunciou José Marcos por tentativa de feminicídio, acredita o que o incidente foi planejado. "É uma grande coincidência que tenha sido celebrado um testamento colocando ele como beneficiário uma semana antes desse acidente. Para que ele pudesse ser herdeiro dela, ele tinha que fazer valer o testamento e precisava que a pessoa, a vítima, falecesse. Então, a morte não poderia ser uma morte que pudesse não parecer natural", afirmou ao Fantástico a promotora de Justiça Eyleen Marenco.

Foto tirada após o acidente Imagem: Reprodução/Fantástico

A Polícia Civil acredita que o ex-motorista atuou para prejudicar a saúde da socialite. Ele demitiu todos os funcionários da casa e a única comida que ele dava à Regina era sopa, segundo a polícia.

"Ela não estava se alimentando, ela não estava tomando medicação nenhuma", afirmou Beatriz Abraão de Oliveira, advogada de Regina. "Ela saiu em total situação de uma pessoa que não estava nem consciente mais do dia a dia dela", acrescentou.

Contas zeradas

A socialite Regina Gonçalves está com todas as contas zeradas e ''repleta de dívidas''. As informações são do delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, em entrevista ao Encontro, da TV Globo, na quarta-feira (27).