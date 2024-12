Regime sírio perde controle total da cidade de Aleppo, diz ONG

Araghchi disse na sexta-feira que a situação em desenvolvimento na Síria era parte de "um plano americano-sionista para interromper a estabilidade e a segurança na região".

O Oriente Médio tem sido abalado desde outubro de 2023 pela guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas em Gaza, e agora está no limite com o frágil cessar-fogo acordado esta semana entre Israel e o Hezbollah.

A Casa Branca declarou no sábado que o governo de Assad perdeu o controle de Aleppo devido à sua dependência da Rússia e do Irã, combinada com sua recusa em prosseguir com um processo de paz delineado em 2015 pela ONU.

O noroeste da Síria permaneceu em uma calma inquietante nos últimos anos, possibilitada por um cessar-fogo estabelecido após uma ofensiva do regime em março de 2020, que foi intermediado por Rússia e Turquia.

"As linhas do regime entraram em colapso em uma velocidade incrível, pegando todos de surpresa", afirmou Dareen Khalifa, especialista do International Crisis Group.

