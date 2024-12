EUA pede que 'todos os países' usem 'sua influência' para desescalada na Síria

Os Estados Unidos pediram, nesta segunda-feira (2), para todos os países usarem sua "influência" para ajudar a reduzir as tensões na Síria, onde grupos rebeldes conseguiram, em uma ofensiva relâmpago, tomar amplas áreas do norte do país das forças governamentais.

"Queremos que todos os países usem sua influência para pressionar por uma desescalada, pela proteção dos civis e, em última instância, por um processo político mais adiante", disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Quando perguntado se a mensagem era dirigida à Turquia, para proteger a população curda, Miller disse: "Continuaremos deixando claro em cada parte e cada país que tenha relação com os grupos na Síria que têm que fazer tudo o possível para proteger os civis".