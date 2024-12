Mobilização pró-UE na Geórgia não dá sinais de interrupção, afirma presidente

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012 e acusado pelos críticos de guinada autoritária pró-Rússia, decidiu na semana passada adiar para 2028 as negociações de adesão à União Europeia (UE), o que provocou grandes protestos, apesar de ter insistido que mantém o desejo de ver o país no bloco até é 2030.

No domingo, pela quarta noite consecutiva, os manifestantes se reuniram, exibiram bandeiras europeias e cantaram o hino nacional na capital, Tbilisi, e em outras cidades.

A polícia usou jatos de água e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, que respondeu com sinalizadores contra as forças de segurança.

O Ministério do Interior informou nesta segunda-feira que 21 policiais foram feridos nos protestos e distúrbios de domingo.

Desde o início das manifestações, 224 pessoas foram detidas, segundo o ministério.

A Geórgia é cenário de uma crise política desde que o Sonho Georgiano proclamou sua vitória nas eleições legislativas do final de outubro.