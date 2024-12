UE inicia novo ciclo institucional; Ucrânia, Trump e economia são principais desafios

Os novos altos representantes da União Europeia, que assumiram suas funções neste domingo (1) para um mandato de cinco anos, terão como principais desafios a guerra na Ucrânia, a administração do próximo presidente americano Donald Trump e a economia do bloco. Nesta segunda-feira (2), está prevista uma cerimônia para marcar o início do novo ciclo institucional do bloco europeu.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

O primeiro compromisso da nova chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, e do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi uma visita simbólica de apoio à Ucrânia. "Minha mensagem é clara: a União Europeia quer que a Ucrânia vença esta guerra", declarou Kallas, ao desembarcar em Kiev, no domingo.