Cinco curiosidades históricas sobre a Notre-Dame de Paris

Em 1794, Robespierre aprovou a existência de um "Ser Supremo", cujo culto não exigia edifícios religiosos. As celebrações eram realizadas ao ar livre.

Abandonada e dilapidada, a catedral acabou se transformando em um depósito de vinhos para o Exército.

- A Coroação de Napoleão -

Napoleão escolheu a Notre Dame para sua coroação como imperador. Ele foi o primeiro soberano francês a fazer isso. Antes dele, apenas Henrique VI da Inglaterra foi coroado rei da França dentro de seus muros, em 1431.

Para a coroação do imperador, a catedral foi rapidamente restaurada. As casas de vários vizinhos foram desapropriadas e demolidas para criar uma grande praça com arquibancadas.

O edifício foi pintado de branco com cal e decorado com tapeçarias repletas de emblemas do Império, que bloqueavam a entrada de luz natural.