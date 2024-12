Caos na Coreia do Sul, exemplo de fragilidade e resiliência da democracia

- Tendências autoritárias -

O próprio Yoon havia mostrado anteriormente sinais de autoritarismo.

Em um discurso no ano passado, Yoon investiu contra supostos comunistas que se "disfarçaram de ativistas pela democracia, defensores dos direitos humanos e ativistas progressistas".

Yoon venceu por uma margem muito pequena as eleições de 2022 com uma plataforma de reforma econômica e defendeu a manutenção de laços estreitos com os Estados Unidos e com seu rival histórico, o Japão.

Mas sua popularidade caiu rapidamente e a oposição obteve o controle da Assembleia Nacional.

Para Celeste Arrington, especialista em Coreia da Universidade George Washington, o decreto "é realmente um movimento extremo que pode sinalizar [...] a falta de experiência política do presidente".