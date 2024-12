Fla, Flu e Palmeiras serão cabeças de chave no Mundial de Clubes; Botafogo no pote 3

Os potes 3 e 4 terão equipes da América, Ásia e África. O Botafogo está no pote 3 com o saudita Al-Hilal do astro Neymar e o argentino Boca Juniors.

O Inter Miami de Lionel Messi está no pote 4 e o craque argentino poderá enfrentar o PSG, seu ex-time.

Embora a ordem das diferentes confederações continentais nos quatro potes já tenha sido definida, a ordem das equipes depende dos rankings de suas federações.

Os rankings internos são baseados no desempenho dos times nas copas continentais nas últimas temporadas.

No sorteio, que será realizado na próxima quinta-feira, clubes do mesmo país ou da mesma confederação não poderão cair no mesmo grupo, exceto pelos representantes da Uefa, que terá 2 representante em quatro chaves.

- Distribuição das equipes nos potes para o sorteio do Mundial de Clubes: