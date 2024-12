Morre Neale Fraser, lenda do tênis australiano e vencedor de 19 Grand Slams

Ex-número 1 do tênis e vencedor de 19 títulos de Grand Slam, o australiano Neale Fraser morreu aos 91 anos, informou a federação australiana em suas redes sociais nesta terça-feira (3).

Fraser venceu três 'Majors' de simples na época amadora (dois US National, antecessor do US Open, em 1959 e 1960, e Wimbledon em 1960) e outros 16 Grand Slams em duplas.

Em 1959, conquistou os três títulos possíveis no US National (simples, duplas masculinas e duplas mistas) em Forest Hill e foi um dos integrantes da equipe australiana que ganhou quatro vezes a Copa Davis no início dos anos 1960, torneio no qual também foi capitão de seu país entre 1970 e 1993, com outros quatro títulos.