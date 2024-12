PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre

A economia do Brasil cresceu 0,9% no período entre julho e setembro na comparação com o trimestre anterior e 4% em 12 meses, segundo os dados publicados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado indica um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) menor que o registrado no segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%, mas superou levemente as expectativas do mercado, que projetava um aumento de 0,8%, segundo a mediana das estimativas de 63 instituições consultadas pelo jornal Valor.

O desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre foi marcado pelo avanço dos serviços (0,9%) e da indústria (0,6%), enquanto a agricultura recuou 0,9%.