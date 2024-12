Rainha britânica Camilla revela que teve pneumonia

"Ela já se livrou da tosse, mas ainda enfrenta episódios de cansaço extremo", disse uma fonte da realeza à agência britânica Press Association, acrescentando que Camilla superou a pneumonia.

A rainha cancelou compromissos no início do mês passado por uma infecção pulmonar, mas retomou suas atividades em 12 de novembro, quando participou de uma recepção com os finalistas do prestigioso Prêmio Booker de literatura.

"Estou muito melhor. Ainda estou tossindo um pouco", afirmou na ocasião Camilla, leitora fervorosa, que passou apenas alguns minutos com os autores finalistas.

Esse evento foi sua primeira aparição pública desde que retornou de uma viagem junto com o rei à Austrália e Samoa, duas semanas e meia antes, onde contraiu a infecção pulmonar.

No dia seguinte, 13 de novembro, participou de um evento relacionado à indústria de cinema e televisão, mas não permaneceu durante toda a cerimônia. Também cancelou sua presença na pré-estreia de "Gladiador 2" no mesmo dia.

Além disso, a rainha havia deixado de participar de cerimônias militares em Londres nos dias anteriores.