Trump afirma que vai bloquear venda da siderúrgica US Steel para japonesa Nippon Steel

A fragilizada US Steel afirma que precisa do acordo de venda, anunciado em dezembro do ano passado, com a Nippon para garantir o investimento suficiente em suas fábricas em Mon Valley, Pensilvânia, que correm o risco de fechar, alega, se a operação for bloqueada.

A empresa japonesa insistiu, após as mensagens de Trump, que está "determinada a proteger e desenvolver a US Steel de uma forma que fortaleça a indústria americana, a resiliência da cadeia de suprimentos doméstica e a segurança nacional dos Estados Unidos".

"Nós investiremos não menos que US$ 2,7 bilhões (R$ 16,3 bilhões) em suas instalações, introduziremos nossa inovação tecnológica de nível mundial e garantiremos trabalhadores de sindicatos para que os metalúrgicos americanos da U.S. Steel possam fabricar os produtos de aço mais avançados para clientes americanos", acrescentou.

Pouco dias após as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, a Nippon Steel afirmou que esperava concluir a aquisição este ano, antes da saída de Joe Biden da presidência e da chegada de Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.

Mas o presidente democrata também é contrário ao acordo. Ele declarou que é "vital" para a US Steel "continuar sendo uma empresa siderúrgica americana de propriedade e administração nacional".

A venda está sob análise de um órgão liderado por sua secretária do Tesouro, Janet Yellen, que audita as aquisições estrangeiras de empresas americanas, o Comitê de Investimentos Estrangeiros.