Van Nistelrooy estreia no comando do Leicester com vitória sobre o West Ham

O técnico holandês Ruud Van Nistelrooy estreou no comando do Leicester com vitória sobre o West Ham por 3 a 1 nesta terça-feira (3), dois dias depois de assumir o cargo, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

O eterno capitão Jamie Vardy, com um gol aos 98 segundos de jogo, Bilal El Khannouss (61') e Patson Daka (90') deram aos 'Foxes' sua terceira vitória no campeonato. Os 'Hammers' marcaram nos acréscimos com o alemão Niclas Füllkrug (90'+3).

Apesar de começar com vitória, as próximas semanas serão de compromissos complicados para Van Nistelrooy, com jogos contra Brighton, Newcastle, Liverpool, Manchester City e Aston Villa.