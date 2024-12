Exército sírio inicia contraofensiva para conter rebeldes perto de Hama

A agência oficial síria SANA afirmou que o Exército prossegue com as operações contra "as organizações terroristas" na província de Hama.

Segundo a mesma fonte, "unidades do Exército travam confrontos violentos" com os rebeldes no nordeste e noroeste da cidade.

O OSDH, com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de fontes na Síria, também relatou "combates violentos".

A ONG informou que as forças governamentais recuperaram o controle de duas localidades próximas e conseguiram "bloquear o HTS a 10 quilômetros" da cidade de Hama.

