Nas trincheiras da Ucrânia, promessas de paz de Trump são vistas com ceticismo

- "Estão nos abandonando" -

Exaustos depois de quase três anos de guerra, a desconfiança reina entre soldados ucranianos.

Kostia acredita que uma hipotética paz não irá parar a Rússia. "Conseguiríamos somente uma paz de curta duração, a guerra continuará", diz.

Segundo ele, os aliados ocidentais estão deixando a Ucrânia cada vez mais sozinha ante um rival muito mais poderoso.

"Já estão nos abandonando. Não importa se Trump é presidente ou não. Pactuarão com a Rússia outra vez. E seremos absorvidos", prevê.

As tropas russas aceleraram sua ofensiva em novembro e tomaram cerca de 725 quilômetros quadrados do território ucraniano, principalmente na região oriental de Donetsk, de acordo com uma análise da AFP de dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos EUA.