Truculência policial expõe efeito da bolsonarice longa de Tarcísio

Assim como existe a Covid longa, há a bolsonarice longa. Tarcísio de Freitas demora a notar. Mas os efeitos prolongados da infecção bolsonarista que o acomete produz consequências deletérias para o seu governo e, por consequência, para sua carreira política.

A brutalidade policial virou uma espécie de cloroquina de Tarcísio, um governador que se dizia técnico, mas age na segurança pública como gestor sem comprovação científica. Desprezando a lógica e as estatísticas, adotou o negacionismo da truculência.

Sob Tarcísio, disseminou-se nas polícias o vírus do liberou geral. Deu no que está dando. A imagem do policial militar jogando um brasileiro pobre da ponte revela mais do que o conteúdo do vídeo. Na verdade, a PM jogou o governo Tarcísio do alto da ponte. O estrago é monumental.